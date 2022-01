PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Arsenal – Liverpool: transmisja za darmo oraz stream online z meczu Carabao Cup. W czwartek poznamy drugiego finalistę Carabao Cup. Na Emirates Stadium o występ w finale, w którym czeka już londyńska Chelsea Kanonierzy zmierzą się z The Reds. Sprawdź gdzie obejrzysz spotkanie zupełnie za darmo.

Arsenal – Liverpool, gdzie oglądać

Czwartkowe spotkanie na Emirates Stadium zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem po pierwszym pojedynku obu drużyn, który miał miejsce przed tygodniem na Anfield Road, nie można wskazać zdecydowanego faworyta do awansu. Pierwsza konfrontacja zakończyła się bowiem bezbramkowym remisem.

Arsenal do drugiego meczu przystąpi z atutem w postaci gry na własnym stadionie, ale także bardziej wypoczęty. Ostatni weekend drużyna Mikela Artety miała wolny z uwagi na przełożone spotkanie z Tottenhamem Hotpsur. Z kolei podopieczni Juergena Kloppa zameldowali się na murawie i pewnie 3:0 pokonali Brentford.

Dla obu zespołów będzie to już trzecia okazja do gry ze sobą w tym sezonie. Poza wspomnianym już pierwszym półfinałowym meczem na Anfield Road, Liverpool podejmował u siebie Arsenal również w ramach Premier League. Miało to miejsce w listopadzie ubiegłego roku. The Reds nie dali wówczas szans swoim rywalom i zwyciężyli wysoko 4:0.

Arsenal – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Spotkanie, które zadecyduje o tym która z tych drużyn zagra w finale Carabao Cup, będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz “na żywo” obejrzymy na kanale Eleven Sports 1, a skomentują go Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński. Jeżeli nie masz dostępu do kanałów Eleven Sports, jest również opcja oglądania pojedynku zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Poniżej prezentujemy szczegóły.

Arsenal – Liverpool: transmisja na żywo za darmo

Transmisje z meczów Carabao Cup w obecnym sezonie dla swoich klientów udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Również czwartkowe spotkanie Arsenalu z Liverpoolem będziemy mogli obejrzeć na stronie największego polskiego bukmachera. Wystarczy spełnić dwa proste warunki. Jakie?

Przede wszystkim należy zarejestrować konto w STS podając kod promocyjny GOAL (rejestracji możecie dokonać klikając w poniższy link). Drugim warunkiem, który trzeba spełnić, aby odblokować sobie dostęp do transmisji jest zagranie dowolnego kuponu w ciągu ostatnich 24 godzin. I tyle!

Warto pamiętać, że podanie kodu promocyjnego GOAL upoważnia do odbioru atrakcyjnego pakietu powitalnego. Dzięki niemu możemy skorzystać między innymi z zakładu bez ryzyka do 234 zł.

Arsenal – Liverpool, transmisja online

Transmisję ze spotkania Arsenalu z Liverpoolem będzie można oglądać również na internetowej stronie stacji Eleven Sports. Wymaga to jednak wykupienia odpowiedniego pakietu. Powyżej opisaliśmy jednak sposób, dzięki któremu mecz można oglądać za darmo.

Arsenal – Liverpool, kursy bukmacherskie

Choć Arsenal dysponuje atutem własnego boiska, bukmacherzy większe szanse na wygraną w czwartkowym meczu dają gościom z Liverpoolu. Kursy na zwycięstwo The Reds wynoszą nieco ponad 2.00.

Arsenal Liverpool FC 3.50 3.60 2.12 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 stycznia 2022 09:16 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin