fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Reklama

Arsenal – Brighton, gdzie oglądać?

Arsenal oraz Brighton bezbłędnie weszli w sezon 2024/2025, zdobywając po sześć punktów w dwóch pierwszych kolejkach. W sobotę przynajmniej jedna z tych ekip będzie musiała pogodzić się z punktową stratą. Kanonierzy pragną ponownie włączyć się do walki o mistrzostwo Anglii i mają do tego odpowiednie środki. To oni będą wyraźnym faworytem najbliższej potyczki na Emirates Stadium.

Spotkanie Arsenal – Brighton rozpocznie się o godzinie 13:30. Sprawdź nasze typy.

Arsenal – Brighton, transmisja TV

Mecz Arsenal – Brighton będzie transmitowany w telewizji. Można go obejrzeć na kanale CANAL+ Sport.

Arsenal – Brighton, transmisja online

Spotkanie Arsenalu z Brighton będzie można również śledzić w internecie w usłudze Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy wyborze oferty na rok. W ofercie znajduje się też dostęp do meczów elitarnej Ligi Mistrzów.

Arsenal – Brighton, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Arsenalu 100% Remisem 0% Wygraną Brighton 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Arsenalu

Remisem

Wygraną Brighton

Arsenal – Brighton, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem sobotniego meczu zdaniem bukmacherów jest Arsenal. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.35. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Brighton jest to natomiast nawet aż 8.50. Kurs na remis waha się z kolei między 4.90 a 5.75. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Gdzie obejrzeć mecz Arsenal – Brighton? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale CANAL+ Sport oraz w internecie w usłudze CANAL+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – Brighton? Mecz odbędzie się już w najbliższą sobotę, 31 sierpnia, o godzinie 13:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.