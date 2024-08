Arsenal FC – Brighton & Hove Albion: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Arsenal – Brighton, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 3. kolejki rozgrywek Premier League rozpoczniemy od wizyty na Emirates Stadium. To właśnie na tym obiekcie dojdzie do spotkania, w którym Arsenal podejmie Brighton & Hove Albion. Obie drużyny podejdą do tego meczu w dobrych nastrojach, a przede wszystkim formie. Zarówno jedni jak i drudzy po 2. kolejkach mają na koncie komplet zdobytych punktów. Nadchodzący mecz zatem zapowiada się niezwykle ciekawie. Ja uważam, że obaj golkiperzy będą mieli tego dnia sporo pracy, przez co wrócą do domów bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Arsenal – Brighton, ostatnie wyniki

Arsenal niezwykle dobrze wszedł w nowy sezon. “Kanonierzy” po dwóch kolejkach mają na koncie komplet punktów, pokonując Aston Villę oraz Wolverhamton Wanderers. Oba mecze zakończyły się rezultatem 2:0. W ostatnich dwóch przedsezonowych meczach towarzyskich podopieczni Mikela Artety również zanotowali dwa zwycięstwa, zwyciężając z Bayerem Leverkusen (4:1) oraz Olympique Lyonem (2:0).

Brighton & Hove Albion również znakomicie wszedł w nowy sezon. “Mewy” po dwóch kolejkach, tak samo jak Arsenal, mają komplet zwycięstw. Udało im się zwyciężyć z Evertonem (3:0) oraz Manchesterem United. Piłkarze z Falmer Stadium w tygodniu rozegrali także mecz w ramach Carabao Cup przeciwko Crawley. Rywalizacja zakończyła się rezultatem 4:0 dla Brighton.

Arsenal – Brighton, historia

W ubiegłym sezonie drużyny rozegrały ze sobą dwa spotkania. Oba z nich zakończyły się wygraną Arsenalu. W rundzie jesiennej kanonierzy zwyciężyli 2:0, natomiast wiosną rywalizacja z Brighton zakończyła się wynikiem 3:0 dla zespołu prowadzonego przez Mikela Artetę.

Arsenal – Brighton, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniej potyczki jest Arsenal. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Kanonierów”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.31 – 1.34. W przypadku zwycięstwa Brighton natomiast sięgają aż 8.50. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Arsenal – Brighton, kto wygra?

Arsenal – Brighton, przewidywane składy

Arsenal przystąpi do niedzielnej rywalizacji bez trzech piłkarzy kontuzjowanych. Urazy bowiem leczą Gabriel Jesus, Kieran Tierney oraz Takehiro Tomiyasu. W zespole Brighton natomiast dojdzie do dwóch absencji. Mecz z “Kanonierami” opuszczą Solly March oraz Matt O’Riley.

Arsenal – Brighton, transmisja

Spotkanie pomiędzy Arsenalem a Brighton będzie transmitowane w usłudze Viaplay. Mecz obejrzysz również w telewizji na antenie Canal+ Sport 2, a także w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

