Arsenal - Bayern: transmisja w TV i online. Kanonierzy w roli faworyta przystąpią do dwumeczu z gigantem z Monachium. Pierwsze spotkanie rozegrany zostanie we wtorek. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Arsenal - Bayern.

dpa picture alliance/Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Arsenal – Bayern, gdzie oglądać?

O jedno z miejsc w półfinale Ligi Mistrzów rywalizować będą ze sobą drużyny Arsenalu i Bayernu Monachium. Nastroje w szeregach obu klubów są zupełnie inne. Kanonierzy notują bardzo dobry sezon. Są poważnym kandydatem do zdobycia mistrzostwa Anglii, a wysoką formę potwierdzają również na europejskiej arenie. Bayern co prawda awansował do ćwierćfinału, ale obecny sezon ligowy może spisać na straty.

Wszystko to sprawia, że za faworyta tego dwumeczu uznawany jest zespół prowadzony przez Mikela Artetę. Jednym z jego istotnych ogniw jest reprezentant Polski Jakub Kiwior, który ma szansę pojawić się na murawie we wtorkowy wieczór. Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie na Emirates Stadium. Sprawdź typy na mecz Arsenal – Bayern.

Arsenal – Bayern, transmisja w TV

Wtorkowy mecz w Londynie będzie oczywiście można obejrzeć w polskiej telewizji. Spotkanie, które rozegrane zostanie 9 kwietnia (wtorek) o godzinie 21:00, będzie transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 2. Do komentowania tej rywalizacji wyznaczeni zostali Andrzej Janisz i Łukasz Jurkowski.

Arsenal – Bayern, transmisja online

Mecz Arsenal – Bayern będzie można obejrzeć za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Zwracamy uwagę na ofertę, dzięki której wykupując roczny dostęp do paczki z kanałami CNAAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports można uzyskać z rabatem 240 zł względem oferty z miesięczną subskrypcją. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Arsenal – Bayern, sonda

Jak zakończy się mecz w Londynie? wygraną Arsenalu 69% remisem 8% wygraną Bayenru 23% 13 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Arsenalu

remisem

wygraną Bayenru

Arsenal – Bayern, kursy bukmacherskie

Pierwsze spotkanie ma wyraźnego faworyta. Zdaniem bukmacherów zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo ma londyński Arsenal. Nie może to dziwić biorąc pod uwagę formę obu drużyn.

Arsenal Bayern Monachium 1.70 4.20 4.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2024 14:57 .