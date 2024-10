Arka Gdynia - Piast Gliwice to jeden z wielu środowych meczów 1/16 finału Pucharu Polski. Sprawdź, czy spotkanie będzie transmitowane w internecie lub w telewizji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Arka Gdynia Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2024 08:06 .

Arka – Piast, gdzie oglądać?

Mocnym uderzeniem zakończy się środowe granie w ramach 1/16 finału Pucharu Polski, ponieważ Arka Gdynia zmierzy się w roli gospodarza z Piastem Gliwice. Zespół Tomasza Grzegorczyka celuje przede wszystkim w awans do PKO BP Ekstraklasy w tej kampanii, ale skoro pojawiała się okazja do tego, aby namieszać też w krajowym pucharze, to Żółto-niebiescy chcą z tego skorzystać. Niemniej ekipa Aleksandara Vukovicia po remisie w ligowym starciu z Lechią Gdańsk (3:3) nie zamierza ułatwiać zadania rywalom. Szykuje się zatem bardzo ciekawe starcie.

Arka – Piast, transmisja w TV

Środowe spotkanie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu zacznie się o godzinie 20:30 na antenie TVP Sport.

Arka – Piast, transmisja online

Ostatnia środowa batalia w Pucharze Polski będzie do obejrzenia także w internecie. Transmisja z meczu Arka Gdynia – Piasta Gliwice będzie do obejrzenia na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport, z której użytkownicy mogą korzystać nie tylko na urządzeniach mobilnych, ale też na Smart TV.

Arka – Piast, kto awansuje?

Kto awansuje do 1/8 finału Puchartu Polski? Arka Gdynia 100% Piast Gliwice 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Arka Gdynia

Piast Gliwice

Arka – Piast, kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Piasta kształtuje się w wysokości 2.25. Remis wyceniono na 3.25 i ewentualne zwycięstwo Arki na 3.30. Ostatnia z możliwości jest jednocześnie najmniej realna, jak podają bukmacherzy.

Arka Gdynia Piast Gliwice 3.30 3.25 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2024 08:06 .

Gdzie obejrzeć mecz Arka – Piast? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie TVP Sport i stronie internetowej TVPSport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Arka – Piast? Spotkanie zostanie rozegrane w środę (30 października) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.