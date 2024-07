PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Łobodziński

Arka Gdynia – ŁKS Łódź: gdzie oglądać?

Na zakończenie 2. kolejki Betclic 1. ligi czeka nas bardzo ciekawe starcie, które właściwie można nazwać hitem kolejki i dwóch pierwszych serii gier. Do Gdyni na stadion miejscowej Arki, która w minionym sezonie otarła się o awans do PKO Ekstraklasy przyjedzie zespół, który zakończone rozgrywki 2023/24 właśnie w elicie spędził, czyli ŁKS Łódź. Oba zespoły na starcie tego sezonu mają spore aspiracje i wydaje się, że są faworytami do gry przynajmniej w barażach.

Stąd też można spodziewać się bardzo ciekawego meczu. Dla gospodarzy po porażce w Rzeszowie ze Stalą czeka walka na całego przed swoją publicznością o pierwszą zdobycz w tej kampanii. Z kolei dla łodzian będzie to pierwsze starcie tego sezonu, bowiem mecz 1. kolejki przeciwko Wiśle Kraków został przełożony. Sprawdź typy, kursy oraz zapowiedź na ten mecz.

Arka Gdynia – ŁKS Łódź: transmisja w TV

Mecz ten będzie dostępny do oglądania na antenie TVP Sport już o godzinie 20:30 w poniedziałek 29 lipca 2024. Na stanowisku komentatorskim podczas ostatniego meczu 2. kolejki Betclic 1. ligi zasiądą Michał Zawadzki, a wraz z nim Adam Marciniak, były gracz obu zespołów.

Arka Gdynia – ŁKS Łódź: transmisja online

Spotkanie w Gdyni będzie można śledzić także za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej Telewizji Polskiej. Istnieje również możliwość śledzenia tego starcia w usłudze Betclic TV, co jest nowością od tego sezonu. Aby uzyskać dostęp do usługi czołowego bukmachera na rynku należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać w depozycie środki w dowolnej wysokości. Co ciekawe, mecz będzie także do odtworzenia w serwisie YouTube na kanale TVP Sport.

Arka Gdynia – ŁKS Łódź: kto wygra?

Arka Gdynia – ŁKS Łódź: kursy bukmacherskie

Co dość zaskakujące wyraźnym faworytem tego starcia według bukmachera Betclic jest Arka Gdynia. Przewaga w kursie na zwycięstwo gdynian jest zakasująca, bowiem na ich wygraną zagramy za 1.90, zaś na trzy punkty spadkowicza z PKO Ekstraklasy, czyli ŁKS-u Łódź aż za 3.57. Wysoko, bo na 3.65 wyceniany jest także remis w poniedziałkowym starciu.

Arka Gdynia ŁKS Łódź 1.90 3.65 3.57 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 July 2024 08:09 .

Gdzie obejrzeć mecz Arka Gdynia – ŁKS Łódź? Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport. Transmisja tej rywalizacji będzie również dostępna w internecie na stronie TVPSPORT.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport, a także w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Arka Gdynia – ŁKS Łódź? Mecz odbędzie się w poniedziałek 22 lipca o godzinie 20:30

