Arka Gdynia – Górnik Łęczna: transmisja TV i stream online (25.08.2024)

Arka Gdynia – Górnik Łęczna: gdzie oglądać?

Przed nami hit 7. kolejki Betclic 1. ligi. Do Gdyni na mecz z miejscową Arką przyjedzie 4. w tabeli zespół Górnika Łęczna, który do tej pory na koncie ma cztery zwycięstwa i jeden remis. Z kolei gospodarze dotychczas zgromadzili tylko dziewięć oczek i zajmują miejsce w środku tabeli, co z pewnością nie jest dla nikogo w Gdyni zadawalającym wynikiem. Niemniej o komplet punktów tym razem będzie bardzo ciężko.

Arka Gdynia – Górnik Łęczna: transmisja TV

Mecz ten nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji.

Arka Gdynia – Górnik Łęczna: stream online

Mecz ten będzie można obejrzeć na stronie TVPSPORT.PL, aplikacji mobilnej, smartTV oraz poprzez usługę Betclic TV. Wystarczy założyć konto z naszym kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną kwotę.

Arka Gdynia – Górnik Łęczna: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Arka Gdynia Górnik Łęczna 1.57 3.95 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2024 22:02 .

Kiedy odbędzie się mecz Arka Gdynia – Górnik Łęczna? Mecz odbędzie się w niedzielę 25 sierpnia 2024 roku o godzinie 17:00 Gdzie oglądać mecz Arka Gdynia – Górnik Łęczna? Transmisja dostępna będzie na stronie sport.tvp.pl, aplikacji oraz usłudze Betclic TV.

