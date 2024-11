Anglia - Irlandia to jeden z meczów w dywizji B w Lidze Narodów UEFA. Rywalizacja zacznie się o godzinie 18:00. Sprawdź, czy będzie transmitowany w internecie lub w telewizji.

Anglia – Irlandia, gdzie oglądać?

Reprezentacja Anglii zmagania na zapleczu dywizji A w Lidze Narodów UEFA zakończy w niedzielny wieczór, mierząc się na Wembley w derbach z Irlandią. Obie ekipy przystąpią do potyczki po zwycięstwach. Synowie Albionu pokonali Grecję (3:0), a ich najbliżsi rywale okazali się od Finów (1:0). Zobacz też: Anglia – Irlandia: typy, kursy, zapowiedź (17.11.2024).

Anglia – Irlandia, transmisja w TV

Niedzielna batalię będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze starcia Anglia – Irlandia zacznie się o godzinie 18:00 i będzie emitowana na antenie Polsat Sport 1. Rywalizację skomentują Damian Domitorz i Maciej Żurawski.

Anglia – Irlandia, transmisja online

Nie tylko w tradycyjnej telewizji mecz będzie do obejrzenia. Starcie z udziałem Anglii i Irlandii będzie do obejrzenia również na platformie Polsat Box Go. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz Smart TV.

Bonus 200 zł za wygraną Anglii

Jeżeli nie masz jeszcze konta w STS to możesz skorzystać ze specjalnej oferty i zgarnąć dodatkowy bonus 200 zł za wytypowanie zwycięstwa Anglii w niedzielnym meczu. Poniżej wyjaśniamy zasady promocji.

Zarejestruj konto w STS za pośrednictwem naszej strony (z tego linku). Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta zakład SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie zwycięzcy meczu Anglia – Irlandia Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli kupon okaże się wygrany, otrzymasz dodatkowo bonus o wartości 200 zł

Anglia – Irlandia, kto wygra

Anglia – Irlandia, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich faworytem starcia są gospodarze. Typ na zwycięstwo Anglii kształtuje się w wysokości 1.19-1.23. Remis oszacowano na 5.80-6.40. Z kolei opcję na ewentualną wygraną Irlandii wyceniono na 13.00-14.00.

Gdzie obejrzeć mecz Anglia – Irlandia? Spotkanie będzie dostępne na antenie Polsat Sport 1 i na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Anglia – Irlandia? Pierwszy gwizdek sędziego w spotkaniu zabrzmi w niedzielę (17 listopada) o godzinie 18:00.

