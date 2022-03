PressFocus Na zdjęciu: Sebastien Haller

Ajax Amsterdam – SL Benfica: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W pojedynku underdogów po pierwszym meczu nie sposób wyłonić faworyta, choć w lepszej formie zdają się holenderscy gospodarze rewanżowego starcia. Transmisja z meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Ajax – Benfica, gdzie oglądać

Tuż po losowaniu zdawało się, że jest to jedna z najbardziej “ożywczych” par 1/8 finału Ligi Mistrzów. Obie ekipy spoza czołowej piątki, a przy tym prezentujące ładny dla oka futbol. Świetnie zaprezentowały się też w fazie grupowej, w której Ajax wygrał swoją grupę bez problemu, a Benfica okazała się lepsza od Barcelony.

Później przyszły jednak niesłychane wyniki amsterdamczyków, którzy masakrowali na krajowym podwórku kolejnych rywali. Wydawało się zatem, że targana problemami Benfica nie będzie dla nich wyzwaniem. Pierwsze starcie na Estadio da Luz zakończyło się jednak remisem 2:2. Po nim przyszło pewne załamanie Joden. W trzech ostatnich kolejkach Eridivisie zatracili bowiem aż sześć bramek. W poprzednich 23 seriach przeciwnicy pokonali ich bramkarza zaledwie pięciokrotnie. Benfica nie ma już niemal szans na walkę o mistrzostwo, ale jej seria meczów bez porażki wynosi obecnie aż siedem. I przy takim załamaniu postawy defensywnej Ajaksu, lizbończycy nie stoją na przegranej pozycji podczas starcia na Johan Cruyff Arena.

Ajax – Benfica, transmisja na żywo w TV

Rewanżowe starcie 1/8 finału Ligi Mistrzów obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 2.

Ajax – Benfica, transmisja na żywo za darmo

Ajax – Benfica, transmisja online

Rzecz jasna, możesz również obejrzeć spotkanie, wykupując odpowiedni abonament w usłudze Polsat Box Go.

Ajax – Benfica, kursy bukmacherskie

Ostatnie, nieco słabsze wyniki Ajaxu, nie wpłynęły na perspektywę bukmacherów. Wciąż uznają oni gospodarzy wtorkowego starcia za wyraźnych faworytów.

