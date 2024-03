IMAGO / Pro Shots Na zdjęciu: Ahmetcan Kaplan

Ajax Amsterdam Aston Villa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2024 06:19 .

Ajax – Aston Villa, gdzie oglądać

Rywalizacja Ajaxu z Aston Villą to zdecydowanie największy hit 1/8 finału Ligi Konferencji. Zdecydowanym faworytem dwumeczu jest Aston Villa, ale Holendrów z pewnością stać na to, by pokusić się o niespodziankę. Gospodarze muszą powalczyć o korzystny rezultat w spotkaniu domowym, aby z nadzieją na awans udać się do Anglii. Choć eksperci jasno wskazali, kto ma większą szansę na wygraną to szczególnie rozstrzygnięcie pierwszego starcia wydaje się dość sporą niewiadomą.

Ajax – Aston Villa, transmisja na żywo w TV

Mecz Ajax Amsterdam – Aston Villa nie będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne jednie online. Początek widowiska o godzinie 18:45.

Ajax – Aston Villa, transmisja online

Pojedynek Ajaxu z Aston Villą można obejrzeć jedynie online na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tego spotkania należy wykupić miesięczną subskrypcję. Aplikacja jest dostępna między innymi w formie mobilnej lub na Smart TV.

Ajax – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako zdecydowanego faworyta tego meczu wskazali Aston Villę. Trudno się temu dziwić patrząc na formę obu zespołów prezentowaną w rozgrywkach ligowych.

Gdzie obejrzeć mecz Ajax – Aston Villa? Mecz będzie transmitowany na żywo jedynie online na platformie Viaplay.pl Kiedy jest mecz Ajax – Aston Villa? Mecz rozpocznie się w czwartek, 7 marca, o godzinie 18:45.

