AC Milan – Spezia Calcio: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (17.01.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Tiemoue Bakayoko

AC Milan – Spezia Calcio to mecz w ramach 22. kolejki Serie A. Podopieczni Stefano Pioliego przystąpią do meczu, chcąc wykorzystać niedzielne potknięcie Interu Mediolan i wskoczyć na pozycję lidera rozgrywek. Team Thioago Motty ma natomiast nadzieję na drugie z rzędu zwycięstwo. W materiale poniżej znajdziesz informacje, gdzie dostępne w telewizji i w internecie będzie starcie Milan – Spezia.



AC Milan Serie A

17.01.2022 18:30



San Siro

Spezia Calcio

Mecz AC Milan – Spezia Calcio, gdzie oglądać

AC Milan wygrał każdy z czterech ostatnich meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Rossoneri powalczą w poniedziałkowy wieczór o piąte z rzędu zwycięstwo. Do starcia z ekipą Thiago Motty mediolańczycy podejdą po wygranym boju z Genoą (3:1) po dogrywce.

Spezia Calcio to natomiast drużyna, mająca za sobą zwycięstwo z Genoą. Ogólnie w pięciu ostatnich meczach ligowych podopieczni Thiago Motty wygrali dwa razy, dwa spotkania przegrali i jeden mecz zakończył się remisem.

Przeanalizuj nasze typy bukmacherskie i dowiedz się, jak typujemy kolejne spotkania!

Mecz AC Milan – Spezia Calcio, transmisja TV

Mecz AC Milan – Spezia Calcio oczywiście będzie do zobaczenia w telewizji linearnej. Spotkania w ramach Serie A w pokazuje w Polsce Eleven Sports z grupy Polsat. Potyczka Rossonerich z ekipą Thiago Motty odbędzie się na Eleven Sports 2, Starcie skomentują Julian Kowalski i Filip Kapica.

AC Milan – Spezia Calcio, transmisja za darmo

Wielu z Was może zastanawiać się, czy mecz AC Milan – Spezia Calcio można zobaczyć bez ponoszenia żadnych kosztów. Informujemy, że jest to realne. Aczkolwiek kilka warunków trzeba spełnić.

Jeden z trzech poniedziałkowych bojów w ramach 22. kolejki ligi włoskiej można śledzić na stronie internetowej bukmachera Fortuna. Trzeba jednak posiadać konto u tego bukmachera. Można założyć je dzięki jednemu z linków, które są dostępne w tym materiale.

W kontekście zobaczenia starcia Milan – Spezia ważne jest, aby mieć także dodatni stan konta oraz rozliczony kupon, który został rozliczony w ostatnich siedmiu dniach. Jeśli konkretne warunki zostaną spełniona, to transmisja będzie dostępna.

AC Milan – Spezia Calcio, transmisja online

Starcie AC Milan – Spezia Calcio będzie oczywiście do zobaczenia w internecie. Mecz będzie dostępny na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także na platformie Polsat Box Go, która jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS. Przypomnijmy, że z Polsat Box Go można korzystać nie tylko w formie aplikacji, ale również tradycyjnie z poziomu przeglądarki internetowej.

AC Milan – Spezia Calcio, kursy bukmacherskie

Mecz 22. kolejki Serie A zapowiada się bardzo ciekawie. Mimo że Rossoneri są zdecydowanym faworytem do wygranej. Według STS zakłady bukmacherskie kurs na zwycięstwo Milanu wynosi 1,34. Wariant z ewentualną wygraną teamu Jakuba Kiwiora i Arkadiusza Recy został natomiast oszacowany na 9,30 w Superbet zakłady bukmacherskie.