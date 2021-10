10. kolejka Premier League rozegrana zostanie w dniach 30 października – 1 listopada. Sprawdź, które mecze zobaczysz ”na żywo” w polskiej telewizji.

Mecz Tottenham – Manchester United hitem kolejki – gdzie oglądać?

Premier League na godzinę 16:00 zaplanowała pięć meczów. Jednym z nich będzie starcie Liverpool – Brighton. The Reds to jedyna niepokonana drużyna w lidze angielskiej. Tym samym zespół Juergena Kloppa potwierdza mistrzowskie aspiracje. Jego podopieczni o komplet punktów zawalczą z piątym w tabeli Brighton. Na to starcie do Canal+ Premium zapraszają Marcin Rosłoń i Kamil Kosowski

Zobacz również: Liverpool – Brighton: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (30.10.2021)

O 16:00 zagra również inny pretendent do wygrania Premier League. Chelsea, która wygrała pięć meczów z rzędu, zmierzy się na wyjeździe z aktualnie broniącym się przed spadkiem Newcastle United. Pojedynek ten w Canal+ Now komentować będą Piotr Glamowski oraz Rafał Nahorny.

Zobacz również: Newcastle United – Chelsea: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (30.10.2021)

Najwięcej powinno dziać się w Londynie, gdzie o zwycięstwo zagrają dwie sąsiadujące ze sobą ekipy, czyli Tottenham i Manchester United. Koguty wróciły niedawno na zwycięską ścieżkę. O tym marzą fani Czerwonych Diabłów. Komentatorzy tej batalii to Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki na antenie Canal+ Sport 2.

Zobacz również: Tottenham – Manchester United: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (30.10.2021)

10. kolejka Premier League – rozpiska transmisji w TV

sobota (30.10)

13:30 Leicester City – Arsenal, CANAL+SPORT2 (komentarz: Andrzej Twarowski, Michał Gutka)

16:00 Liverpool – Brighton, CANAL+PREMIUM (komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski)

16:00 Newcastle – Chelsea, CANAL+NOW (komentarz: Piotr Glamowski, Rafał Nahorny)

18:30 Tottenham – Manchester United, CANAL+SPORT2 (komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki)

niedziela (31.10)

15:00 Norwich City – Leeds United, CANAL+PREMIUM (komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny)

17:30 Aston Villa – West Ham United, CANAL+SPORT (komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki)

poniedziałek (01.11)

20:55 Wolverhampton Wanderers – Everton, CANAL+SPORT (komentarz: Adrian Olek, Rafał Nahorny)