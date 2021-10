Liverpool – Brighton: gdzie można zobaczyć mecz Premier League? W roli zdecydowanego faworyta do dzisiejszego starcia podejdą podopieczni Juergena Kloppa. Jeden z głównych pretendentów do mistrzowskiego liczy na piąte z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki. Jakub Moder i spółka mają jednak nadzieję, że uda im się zatrzymać The Reds. Prezentujemy informację, gdzie można zobaczyć spotkanie w telewizji i online.



Liverpool FC Premier League

30/10/2021 16:00 Anfield Road

Brighton

Mecz Liverpool – Brighton dzisiaj, gdzie oglądać

Liverpool FC w ostatnim czasie kroczy od zwycięstwa na zwycięstwa. Zespół Juergena Kloppa w środku tygodnia wywalczył awans do kolejnej rundy rozgrywek Carabao Cup, pokonując 2:0 Preston Northe End. Z kolei w ostatniej kolejce ligowej team z Anfield Road w pokonanym polu pozostawił Man Utd, zwyciężając aż 5:0.

Tymczasem piłkarze Brighton ostatnio w lidze otrzymali lekcję piłki nożnej od Man City, przegrywając 1:4. W Pucharze Ligi Angielskiej drużyna Grahama Pottera została natomiast wyeliminowana przez Leicester City, przegrywając jednak dopiero w konkursie rzutów karnych 2:4. W normalnym czasie gry miał miejsce rezultat 2:2.

Liverpool – Brighton, transmisja TV

Spotkanie na Anfield Road ma co prawda zdecydowanego faworyta, ale i tak zapowiada się interesująco. Mecz Liverpool – Brighton naturalnie będzie do obejrzenia w telewizji. Transmisję z wydarzenia zapowiedział już Canal. Mecz dostępny będzie na Canal+ Premium. Sprawozdawcami wydarzenia będą Piotr Glamowski i Rafał Nahorny.

Liverpool – Brighton, transmisja online

Mecz na stadionie Liverpoolu zobaczą również użytkownicy internetu. Starcie Liverpool – Brighton można śledzić dzięki platformie Canal+ Online. Jest ona dostępna zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia z systemami Android i iOS.

Liverpool – Brighton, typy bukmacherskie

The Reds są zdecydowanym faworytem do triumfu w dzisiejszym boju. Wskazują to wyraźnie kursy przygotowane przez analityków bukmacherskich.

