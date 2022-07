fot. PressFocus Na zdjęciu: Maciej Żurawski

Maciej Żurawski definitywnie rozstanie się z Pogonią Szczecin i wzmocni Wartę Poznań. W sezonie 2020/2021 występował w ekipie z Wielkopolski w ramach półrocznego wypożyczenia.

Maciej Żurawski nie ma większych szans na regularną grę w obecnym zespole Pogoni Szczecin

Już wkrótce definitywnie rozstanie się z trzecim zespołem poprzedniej kampanii Ekstraklasy i zasili Wartę Poznań

W sezonie 2020/2021 środkowy pomocnik spędził w Warcie Poznań pół roku

Szansa na regularne występy

21-letni Maciej Żurawski to jeden z najbardziej obiecujących wychowanków Pogoni Szczecin. W poprzednim sezonie rozegrał łącznie 20 spotkań w Ekstraklasie, co przełożyło się na trzy trafienia. Z uwagi na sporą konkurencję w składzie jego aktualne szanse na regularne występy są niewielkie, zatem środkowy pomocnik zdecydował się na zmianę pracodawcy.

Utalentowany zawodnik chce dołączyć do Warty Poznań, z którą jego drogi skrzyżowały się już w sezonie 2020/2021. Wówczas Pogoń Szczecin wypożyczyła go na pół roku do ekipy z Wielkopolski, a jego przygoda krótka przygoda zaowocowała 4 asystami.

Żurawski dobrze wspomina pobyt w Poznaniu i chciałby w najbliższym czasie ponownie się tam skierować. Dla Warty taki ruch również wydaje się bardzo potrzebny, ponieważ ofensywa zespołu potrzebuje szybkich i poważnych wzmocnień.

Ściągnięcie do siebie 21-latka wiąże się z pewnym wydatkiem, bowiem jego kontrakt z Pogonią Szczecin obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Nie wiemy jeszcze natomiast, ile “Zieloni” będą musieli za transfer Żurawskiego zapłacić.

Zobacz również: Rivaldinho oraz Sergiu Hanca rozstaną się z Cracovią