Milan priorytetowo traktuje tego lata sprowadzenie napastnika z górnej półki. Marzył o Joshui Zirkzee, lecz ten ma dołączyć do Manchesteru United. Na liście Rossonerich pozostają dwa znane nazwiska - donosi "La Gazzetta dello Sport".

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Milan postawi na doświadczenie?

Milan ma nadzieję, że pod wodzą Paulo Fonseki będzie w stanie nawiązać do walki o mistrzostwo kraju. Klub przygotowywał się do letniego okienka transferowego z bardzo konkretnym planem – wzmocnień ma być niewiele, lecz sprowadzeni piłkarze mają prezentować bardzo dużą jakość, tak aby niezwłocznie wywalczyć miejsce w pierwszym składzie. Priorytetem było natomiast pozyskanie napastnika z górnej półki, który zastąpi Oliviera Girouda. Francuz osłabił Rossonerich, przenosząc się do Stanów Zjednoczonych.

Na szczycie listy życzeń od dawna pozostawał Joshua Zirkzee. W pewnym momencie transfer gwiazdora Bologni wydawał się wręcz przesądzony, lecz do rywalizacji wkroczył Manchester United, gotowy zaoferować zawodnikowi dużo większe pieniądze. Holender ma trafić do Premier League, więc Milan rozgląda się za innymi opcjami.

Wśród kandydatów wciąż wymienia się dwa znane nazwiska – Romelu Lukaku oraz Alvaro Morata. Obaj znajdują się na zakręcie, bowiem nie są mile widziani w swoich obecnych klubach. Lukaku szuka drogi ucieczki z Chelsea, zaś Atletico Madryt jest otwarte na sprzedaż Moraty, jeśli tylko ktoś aktywuje niezbyt kosztowną klauzulę wykupu.

Milan w ostatnim czasie zrezygnował ponadto z transferów Benjamina Sesko czy Viktora Gyokeresa, gdyż są oni poza zasięgiem finansowym. “La Gazzetta dello Sport” nie wyklucza, że ostateczny wybór padnie właśnie na Lukaku lub Moratę.