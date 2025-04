Andre Onana może opuścić Manchester United. Wytypowano następcę

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Zion Suzuki przymierzany do Manchesteru United

Andre Onana nie spełnia oczekiwań w Manchesterze United, co w niedalekiej przyszłości może poskutkować zakończeniem współpracy obu stron. Angielski klub rozgląda się na rynku za nowym bramkarzem, który miałby zastąpić 29-letniego Kameruńczyka między słupkami drużyny Czerwonych Diabłów. Jak dowiedział się brytyjski portal “talkSPORT”, jednym z kandydatów na wzmocnienie pozycji golkipera na Old Trafford jest Zion Suzuki, którego określa się mianem wielkiego talentu.

22-letni Japończyk od początku sezonu 2024/2025 z powodzeniem występuje w barwach Parmy Calcio. Warto dodać, iż Manchester United już od dawna bacznie śledzi postępy tego bramkarza, a świetna gra Ziona Suzukiego w Serie A tylko utwierdziła skautów angielskiego giganta w przekonaniu, że warto dokonać transferu z udziałem 18-krotnego reprezentanta Kraju Kwitnącej Wiśni. Pozyskanie rosłego golkipera wiązałoby się z wyłożeniem na stół około 40 milionów funtów.

Jeśli Andre Onana w najbliższych tygodniach nie wróci do wysokiej formy, to podczas najbliższego letniego okienka transferowego jego odejście z ekipy Rubena Amorima stanie się bardzo prawdopodobne. Włodarzom Czerwonych Diabłów nie będzie łatwo odzyskać zainwestowane w bramkarza pieniądze. Przypomnijmy, że 48-krotny reprezentant Kamerunu przeprowadził się na Old Trafford za ponad 50 milionów euro z Interu Mediolan.