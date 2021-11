Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt jest przekonany, że Kylian Mbappe dołączy do nich latem przyszłego roku. Francuz może jednak zostać w PSG, jeżeli jego trenerem zostanie Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane może zastąpić Mauricio Pochettino w Paris Saint-Germain

Jeżeli Francuz zostanie trenerem wicemistrza Francji, w klubie może pozostać Kylian Mbappe

Obaj panowie znają się i darzą sympatią

Możliwy zwrot akcji ws. przyszłości Mbappe

Od kilku sezonów co okno transferowe jak bumerang wraca temat transferu Kyliana Mbappe. O pozyskaniu Francuza marzyło wiele klubów. W grze pozostał jednak tylko Real Madryt, który tego lata oferował Paris Saint-Germain za 22-latka około 200 milionów euro, chociaż piłkarz miał kontrakt ważny jeszcze tylko przez rok. To pokazuje jak bardzo zdeterminowany w sprawie transferu Mbappe jest Florentino Perez, prezydent Królewskich.

Real Madryt pogodził się już z faktem, że na Mbappe musi poczekać do lata 2022 roku. Wówczas Francuz nie będzie już związany z PSG. Tym samym Królewscy nie będą musieli płacić paryżanom za 22-latka.

Sam Mbappe jest zainteresowany przenosinami do Realu, co sugerował już kilkukrotnie. Możliwe jednak, że dojdzie do zwrotu akcji w sprawie przyszłości Francuza. Niewykluczone jest, że PSG opuści Mauricio Pochettino. Jego następcą ma zostać Zinedine Zidane, który wyraża chęć podjęcia pracy w Paryżu.

Nie jest żadną tajemnicą, że Mbappe i Zidane znają się i wzajemnie darzą sympatią. Były trener Realu Madryt chciał mieć 22-latka w swojej drużynie, gdy odpowiadał za wyniki Królewskich. Obaj panowie mogą mieć okazję do współpracy w PSG. Ta okoliczność może sprawić, że Mbappe podpisze nowy kontrakt z paryżanami i ostatecznie nie trafi do Realu Madryt.

