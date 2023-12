IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Joao Felix

Felix przesądził o losach meczu Barcelony z Atletico

Portugalczyk zadeklarował, że chce zostać w Blaugranie na stałe

Gwiazdor przyznaje, że w tym klubie jest szczęśliwy

Felix chce zostać w Barcelonie na stałe

– Jestem tu bardzo szczęśliwy. Mam nadzieję, że Barcelona postara się mnie pozyskać tego lata na stałe – przyznał wprost Joao Felix po niedzielnym meczu z Atletico Madryt. Portugalczyk zdobył jedynego gola w tym pojedynku zapewniając Blaugranie trzy punkty.

– Ludzie rozmawiają o mnie przez cały tydzień, ale nie zwracam na to uwagi. Po prostu wykonuję swoją pracę. Nie obchodzi mnie, co ludzie mówią, każdego dnia pracuję, aby stać się lepszym – dodał Felix.

FC Barcelona po tej wygranej jest na trzecim miejscu w tabeli La Liga. Do prowadzącej dwójki, Realu Madryt i Girony, traci cztery oczka. – To było bardzo ważne zwycięstwo. Zagraliśmy dobry mecz i teraz musimy myśleć o Gironie, która również będzie trudnym rywalem. Przyzwyczaiłem się, że mówi się o mnie co tydzień, ten tydzień nie jest wyjątkiem – podsumował Felix.

