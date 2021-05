Florian Thauvin odrzucał kolejne propozycje przedłużenia umowy z Olympique’em Maryslią. W piątek francuski mistrz świata poinformował, że po sezonie wzmocni meksykański zespół Tigres UANL.

Thauvin nie chciał przedłużać kontraktu

Florian Thauvin przez większość poprzedniego sezonu był kontuzjowany. Ówczesny prezydent Olympique’u Marsylii, Jacques-Henri Eyraud, nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z zawodnikiem. Teraz w OM jest już nowy prezydent. Pablo Longoria zrobił wiele, by przekonać francuskiego mistrza świata do podpisania nowej umowy, ale nie przekonała go ani ta propozycja, ani nowy projekt budowany przez Jorge Sampaoliego.

W piątek 28-latek poinformował, że od lipca reprezentować będzie barwy meksykańskiego Tigres UANL. Podpisał z klubem pięcioletni kontrakt. Wcześniej wiele mówiło się o zainteresowaniu zawodnikiem ze strony Milanu czy klubów Premier League, ale zdecydował się na cokolwiek egzotyczny kierunek. W Tigres spotka innego byłego zawodnika OM, Andre-Pierre’a Gignaca.

“Być Tygrysem to wierzyć, że wszystko jest możliwe. Do boju Tygrysy!” – napisał na swoim twitterowym koncie Thauvin.

Perfil Tigre es creer que siempre es posible … Vamos tigres 🐯 @TigresOficial 💛💙 pic.twitter.com/apOq1q8lbu — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) May 7, 2021

Jednocześnie Francuz dał do zrozumienia, że do ostatniej chwili pozostanie skupiony na Olympique’u.

“Przyjaciele, to jeszcze nie czas na pożegnania. Zostały nam trzy mecze, by zakwalifikować się do gry w europejskich pucharach. Jestem z OM całym sercem i oddam wszystko za klub aż do ostatniej chwili” – opublikował kilka godzin po pierwszym tweecie.

Les amis , ce n’est pas encore l’heure de vous dire au revoir … il nous reste 3 matchs et une qualification européenne à aller chercher !! Je suis marseillais à vie et je donnerai tout pour mon club de cœur jusqu’à la dernière minute 💙 ALLEZ L’OM @OM_Officiel pic.twitter.com/Cltc7Ve0yl — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) May 7, 2021

Florian Thauvin rozegrał dla Olympiqe’u Marsylii 279 spotkań. Zanotował w nich 86 bramek i 61 asyst. W obecnym sezonie pozostał istotną postacią dla Jorge Sampaoliego. W 34 meczach w Ligue 1 strzelił osiem bramek i dołożył do tego tyle samo ostatnich podań.

Największym sukcesem w karierze 28-latka było bez wątpienia sięgnięcie po mistrzostwo świata z Les Bleus w 2018 roku.