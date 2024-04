SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Bryan Zaragoza

Bryan Zaragoza chce kontynuować karierę w Bayernie Monachium

Bryan Zaragoza pierwotnie do Bayernu Monachium miał przeprowadzić się dopiero w letnim okienku transferowym. Bawarczycy przyspieszyli jednak transfer lewoskrzydłowego z powodu licznych kontuzji w zespole z Allianz Areny. 22-latek od lutego przywdziewa więc koszulkę 33-krotnego mistrza Bundesligi. Dotychczasowy pobyt reprezentanta Hiszpanii w Niemczech bez wątpienia nie jest udany.

Wychowanek Granady nie zdołał zyskać zaufania Thomasa Tuchela, który skrzydłowemu nie daje praktycznie żadnych szans na pokazanie swoich umiejętności. Co więcej, 22-latek podobno ma problem z komunikacją, gdyż nie nauczył się jeszcze języka niemieckiego. Jak donosi tamtejszy magazynal “Kicker”, Bryan Zaragoza nadchodzącego lata nie ma jednak zamiaru opuszczać stolicy Bawarii.

Włodarze Bayernu Monachium jeszcze nie zdecydowali co do przyszłości hiszpańskiego zawodnika – w grę wchodzi wypożyczenie w celu regularnych występów i dorównania poziomem do standardów panujących na Allianz Arenie. 22-latek zdaje sobie sprawę, że po odejściu Thomasa Tuchela, u nowego trenera będzie miał czystą kartę, dlatego chce zostać w Niemczech.

Bryan Zaragoza w barwach bawarskiej ekipy dotychczas rozegrał tylko 3 spotkania w Bundeslidze, a na murawie spędził łącznie zaledwie 42 minuty.