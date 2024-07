Nicolo Zaniolo w najbliższym czasie wróci do Serie A. Jak przekazał Gianluca Di Marzio blisko porozumienia z Galatasaray ws. transferu pomocnika jest Atalanta Bergamo.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Atalanta wypożyczy Zaniolo z obowiązkiem wykupu

Nicolo Zaniolo po niezbyt udanej przygodzie w Anglii oraz Turcji postanowił, że chce wrócić do Włoch. Ofensywny pomocnik w Serie A miał dwa możliwe kierunki, a o sprowadzenie zawodnika walczyły czołowe zespoły. Ostatecznie wygląda na to, że zwycięsko z tej batalii wyjdzie ostatni triumfator rozgrywek Ligi Europy – Atalanta Bergamo.

Gianluca Di Marzio, który świetnie orientuje się w realiach transferów na Półwyspie Apenińskim, przekazał nowe informacje ws. przyszłości 25-latka. Według niego La Dea jest o krok od osiągnięcia porozumienia z Galatasaray odnośnie wypożyczenia z obowiązkową opcją wykupu. Transfer definitywny nastąpi po osiągnięciu ustalonej liczby spotkań w barwach Atalanty.

Włoski dziennikarz podał kilka konkretów dotyczących transakcji na linii Atalanta – Galatasaray. Wcześniej wspomniana liczba występów w koszulce La Dei ma stanowić ok. 70-80% ogólnej liczby meczów w sezonie. Ponadto kwota całej operacji (wypożyczenie + wykup) ma zamknąć się w okolicach 16-17 milionów euro.

Zaniolo poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Aston Villi. Na przestrzeni całego roku rozegrał dla The Villans 39 spotkań, w których strzelił tylko 3 bramki. Mimo regularnych występów jego czas spędzony na murawie nie robi wrażenia. Włoch przebywał na boisku łącznie przez 1290 minut.

Transfer do Atalanty będzie dla Zaniolo powrotem do gry na włoskich boiskach. Wcześniej w Serie A reprezentował barwy Romy, do której trafił z młodzieżowych drużyn Interu Mediolan.