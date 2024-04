Nicolo Zaniolo może sensacyjnie wrócić do Serie A. Według La Gazzetta dello Sport włoski pomocnik znajduje się w kręgu zainteresowań Napoli i Fiorentiny.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo aktualnie jest piłkarzem Galatasaray

Włoch trafił na listę życzeń Napoli oraz Fiorentiny

Galatasaray oczekuje za pomocnika 20 milionów euro

Napoli i Fiorentina interesują się Zaniolo

Nicolo Zaniolo zimą ubiegłego roku został nowym piłkarzem Galatasaray. Po zaledwie pół roku w Turcji został oddany na wypożyczenie do Aston Villi. Włoch zarówno w Turcji, jak i w Anglii nie potrafi wrócić do dawnej formy, którą zachwycał na boiskach Serie A. Jednak według najnowszych informacji przekazanych przez La Gazzetta dello Sport w najbliższym oknie transferowym może wrócić na Półwysep Apeniński.

Transferem 24-letniego pomocnika zainteresowane są dwa kluby, a mianowicie Napoli oraz Fiorentina. Mówi się, że kwota odstępnego, która zadowoli Galatasaray sięga rzędu 20 milionów euro. Zaniolo obecnie zarabia ok. 2.7 mln euro rocznie i na takie same zarobki mógłby liczyć po powrocie do Serie A.

W aktualnym sezonie Nicolo Zaniolo wystąpił w 34 meczach, w których strzelił tylko trzy bramki. Obecna umowa zawodnika z tureckim klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku.