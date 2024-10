Nicola Zalewski na razie nie osiągnął porozumienia z Romą w kwestii nowej umowy. Polak może odejść już w styczniu i trafić do Turcji, informuje portal sozcu.com.tr.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski łączony z kolejnym zespołem

Co wydarzy się w zimowym okienku transferowym? Nicola Zalewski nadal nie jest pewny swojej przyszłości. Reprezentant Polski ciągle nie porozumiał się z AS Romą w sprawie przedłużenia umowy i może odejść po sezonie. Rzymianie chcą uniknąć utraty 22-latka za darmo, dlatego zależy im na podpisaniu nowego kontraktu. Jednak jeżeli rozmowy nie przyniosą oczekiwanego skutku, wychowanek Giallorossich ma zostać sprzedany.

Tę sytuację chce wykorzystać Besiktas, twierdzi portal sozcu.com.tr. Klub ze Stambułu dołącza do grona zainteresowanych transferem wahadłowego i jest gotowy przeprowadzić tę operację już w styczniu. Wyścig o pozyskanie Zalewskiego trwa od jakiegoś czasu – najpierw Polak był łączony z PSV Eindhoven, a później negocjował z Galatasaray. W międzyczasie do rywalizacji weszło Fenerbahce – Jose Mourinho wyraził chęć ponownej współpracy ze swoim byłym podopiecznym.

Ostatecznie Zalewski nie porozumiał się ani z PSV, ani z Galatasaray, a Roma… odsunęła go od pierwszej drużyny. Wprawdzie później przywrócono go do składu, jednak wydaje się, że stosunki na linii piłkarz – władze klubu są dalekie od idealnych. Przyszłość 23-krotnego reprezentanta Biało-Czerwonych powinna wyjaśnić się na początku nowego roku.

