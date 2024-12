Zalewski opuści Romę? Ranieri szczerze o reprezentancie Polski

Giuseppe Maffia / Alamy, Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski i Claudio Ranieri

Według mnie Zalewski to znakomity piłkarz – mówi Ranieri

Nicola Zalewski od momentu, gdy Jose Mourinho został zwolniony z AS Romy, ma duże problemy z grą w wyjściowym składzie. Reprezentant Polski stopniowo u każdego kolejnego menadżera grał coraz mniej. Najpierw rolę wahadłowego w składzie ograniczył Daniele De Rossi. Później rzadko stawiał na niego Ivan Jurić, a obecnie Claudio Ranieri stawia na niego w końcówkach bądź mniej ważnych meczach.

W mediach można przeczytać, że Zalewski być może trafi do Turcji. Tam poważne zainteresowanie wykazuje Besiktas, co potwierdzał sam prezes klubu. Natomiast od 1 stycznia 22-latek będzie mógł negocjować kontrakt z dowolnym klubem. Ze względu na wygasający latem kontrakt na ostatniej konferencji prasowej głos ws. polskiego piłkarza zabrał Claudio Ranieri. Opiekun rzymskiego klubu zdradził, że wychowanek Wilków to znakomity piłkarz. Natomiast chciałby go widzieć w klubie grającego tak, jak w reprezentacji Polski.

– Zalewski to zawodnik w mojej kadrze i kiedy widzę nadarzającą się okazję, to daję mu grać, bo dla mnie to znakomity piłkarz. Chciałbym go widzieć wolnego od zaprzątania sobie głowy myślami, tak jak wtedy, kiedy gra w swojej reprezentacji – powiedział Claudio Ranieri, cytowany przez Kanał Sportowy.

Zalewski gra w Romie od początku kariery piłkarskiej. Łącznie w klubie ze stolicy Włoch wystąpił w 121 meczach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył dziewięć asyst. W sezonie 2021/2022 sięgnął z zespołem po triumf w Lidze Konferencji.