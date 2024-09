fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski dołączy do wielkich gwiazd w Turcji?

Nicola Zalewski ma za sobą imponujące zgrupowanie. Podczas meczów ze Szkocją i Chorwacją był czołową postacią reprezentacji Polski, potwierdzając, że to piłkarz o bardzo dużym potencjale. W kadrze odgrywa większą rolę niż w AS Romie, stąd nieustające dyskusje dotyczące jego klubowej przyszłości. Od miesięcy był łączony z transferem, a zainteresowanie jego usługami wykazywało chociażby PSV Eindhoven. Wahadłowy na przeprowadzkę się nie zdecydował, co nie oznacza, że na pewno do niej nie dojdzie. Wciąż można finalizować transfery w Turcji, a to właśnie tamtejsze Galatasaray jest wielkim zwolennikiem sprowadzenia Zalewskiego.

Wydawało się, że transfer na pewno nie dojdzie do skutku, bowiem Zalewski miał odrzucić turecką propozycję. Media kontynuują spekulacje i zapewniają, że negocjacje jeszcze nie upadły. Polak ma konkretne wymagania finansowe i oczekuje nawet 2,5 mln euro za sezon gry. Dla Romy sprzedaż nie byłaby szczególnym problemem, bowiem Zalewski nie jest istotnym punktem ekipy Daniele De Rossiego.

Galatasaray jest zdeterminowane, aby pozyskać Zalewskiego jeszcze przed końcem letniego okienka. Dziennikarz Ertan Suzgun informuje, że wysłano po niego nawet prywatny samolot. Rozmowy są kontynuowane we Włoszech, bowiem turecki klub nie dogadał się jeszcze ani z zawodnikiem, ani z AS Romą.

🚨 Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirmek için ısrarcı.



Özel uçak direkt Roma’ya iniş yapacak.



Polonyalı oyuncunun transferi için hem Roma hem de oyuncu tarafıyla final görüşmeleri yapılacak. pic.twitter.com/MSAeOdGChO — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) September 10, 2024