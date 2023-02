PressFocus Na zdjęciu: Michal Sacek

Jagiellonia poinformowała o trzecim transferze zrealizowanym w zimę. W Białym stoku zagra jednokrotny reprezentant Czech Michal Sacek.

Jagiellonia ma nowego piłkarza

W Białymstoku zagra czeski pomocnik

Zawodnik do polskiej drużyny przenosi się na pół roku przed wygaśnięciem swojego kontraktu z byłym klubem

Jagiellonia dokonała poważnego wzmocnienia

Pierwsza w 2023 roku kolejka Ekstraklasy, nie natchnęła optymizmem fanów Białymstoku. Jagiellonia tylko zremisowała z Piastem Gliwice, czyli bezpośrednim konkurentem w walce o utrzymanie. Maciej Stolarczyk stara się uratować Jagiellonię, a klub mu w tym pomaga. Tej zimy do Białegostoku trafili obrońca Dusan Stojinovic i defensywny pomocnik Aurélien Nguiamba. Najnowszy transfer to wyceniany na 1,5 miliona euro środkowy pomocnik Michal Sacek. 26-latek miał tylko pół roku kontraktu ze Spartą Praga. Jagiellonia sprowadziła go jednak już teraz. Jednokrotny reprezentant Czech podpisał umowę do 30 czerwca 2025 roku. Transfer skomentował dyrektor sportowy białostoczan.

– Michal Sacek to znane w środowisku piłkarskim nazwisko. To wieloletni zawodnik czeskiej Sparty Praga, najmocniejszego klubu za naszą południową granicą. Negocjacje dotyczące pozyskania Michala prowadziliśmy od dłuższego czasu. Pierwszym pomysłem było pozyskanie go 1 lipca po wygaśnięciu obowiązującego kontraktu. Udało się jednak dojść do porozumienia ze Spartą w sprawie wcześniejszego transferu – przekazał Łukasz Masłowski.

– Bardzo się cieszę, że ściągnęliśmy Michala definitywnie już w styczniu, nie latem. Wykorzystaliśmy nadarzającą się okazję ściągnięcia Michala do Jagiellonii m.in. w związku z jego problemami z regularną grą w Sparcie, gdzie zmienił się trener. Mam nadzieję, że Michal szybko wdroży się w zespół i pomoże nam w walce o utrzymanie w Ekstraklasie – uzupełnił dyrektor sportowy Jagielloni.

