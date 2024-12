Z Lizbony do Lubina? Francuski obrońca łączony z Zagłębiem [NASZ NEWS]

Zagłębie Lubin po rundzie jesiennej nie znajduje się w najlepszej sytuacji. Miedziowi mają zaledwie jeden punkt przewagi nad strefą spadkową. Nie może więc dziwić, że rozglądają się za wzmocnienia. Z przenosinami do klubu z Dolnego Śląska łączony jest między innymi Lenny Lacroix.

MI News & Sport/Alamy Na zdjęciu: Lenny Lacroix (z prawej)

Młody obrońca z Francji na celowniku Zagłębia

Zagłębie Lubin jest jednym z większych rozczarowań obecnego sezonu. Drużyna z Lubina przyzwyczaiła kibicom do plasowaniu się w środkowej strefie ligowej tabeli. Tymczasem w tym sezonie jest mocno zamieszana w walkę o utrzymanie.

W Lubinie przygotowują się już na zimowe okno transferowego. Informowaliśmy już, że Miedziowi są zainteresowani pozyskaniem skrzydłowego Cracovii Michała Rakoczego. Przedstawiciele Zagłębia chcą również wzmocnić defensywę. Jak poinformował Piotr Koźmiński w programie “Nasz News” w gronie kandydatem jest młody francuski obrońca – Lenny Lacroix.

21-latek pierwsze kroki w piłce stawiał w młodzieżowych zespołach RC Strasbourg, z którym przez FC Mulhouse trafił do akademii FC Metz. To właśnie w barwach tego zespołu zadebiutował we francuskiej Ligue 1. W sezonie 2021/22 wystąpił w trzech spotkaniach, gromadząc na koncie 201 minut.

Obecnie jest zawodnikiem portugalskiej Benfiki, gdzie występuje w jej rezerwach. Do Lizbony trafił w sierpniu 2022 roku za milion euro. W drugim zespole portugalskiego klubu rozegrał łącznie 36 spotkań w lidze. W obecnym sezonie zaliczył jednak tylko dwa występy.

W przeszłości Lacroix występował również w młodzieżowych reprezentacjach Francji różnych kategorii wiekowych.