PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Musiałowski

Mateusz Musiałowski może wrócić do Polski

Piłkarzem Liverpoolu zainteresowany jest Górnik Zabrze oraz jeden z klubów z Łodzi

19-latek uznawany jest za jeden z największych polskich talentów

Z Liverpoolu do Ekstraklasy?

Mateusz Musiałowski, to jeden z największy polskich talentów ostatnich lat. O piłkarzu zrobiło się głośno już jakiś czas temu, gdy w internecie zaczęły krążyć nagrania z jego efektownymi akcjami w barwach Liverpoolu. Na wyspy Polak trafił w sierpniu 2020 roku z UKS SMS. Od tego momentu zdołał zaliczyć kilka treningów z pierwszą drużyną “The Reds”.

Teraz, według informacji Piotra Koźmińskiego z “WP SportoweFakty”, 19-latek może zostać wypożyczony do Ekstraklasy. Powrót do kraju miałby pomóc w rozwoju w seniorskiej piłce ofensywnego piłkarza. Dziennikarz przekazał informację, że usługami zainteresowany miałby być Górnik Zabrze oraz jeden z łódzkich klubów. Mateusz Musiałowski jest też reprezentantem Polski do lat 21, gdzie rozegrał 5 spotkań zdobywając jedną bramkę.

