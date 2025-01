Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Yarek Gąsiorowski

Yarek Gąsiorowski wpadł w oko Lipskowi

Yarek Gąsiorowski od dwóch sezonów regularnie występuje na boiskach La Ligi w barwach Valencii. 20-letni środkowy obrońca ma doskonałe warunki fizyczne, ponieważ mierzy aż 192 centymetry, co na pozycji stopera na pewno jest sporym atutem. W ostatnim czasie zdolny defensor zanotował ogromny postęp, co dostrzegli skauci takich gigantów jak Real Madryt, Atletico Madryt oraz Inter Mediolan. Teraz do walki o pozyskanie Yarka Gąsiorowskiego dołączył również klub z Niemiec.

Hiszpański serwis “Fichajes.net” ujawnił, że sytuację perełki Valencii bacznie monitoruje bowiem RB Lipsk. Byki słyną ze sprowadzania utalentowanych zawodników, a do grona takich piłkarzy na pewno należy młodzieżowy reprezentant Hiszpanii. Za wychowanka akademii Nietoperzy jednak będzie trzeba słono zapłacić, gdyż niedługo ma aktywować się zapis o przedłużeniu kontraktu zawodnika. Umowa będzie obowiązywała do 2027 roku, a klauzula odstępnego wzrośnie do 70 milionów euro.

Perspektywiczny stoper na boiskach La Ligi zdążył rozegrać 31 meczów. Warto dodać, że Yarek Gąsiorowski ma polskie korzenie, ponieważ jego ojciec pochodzi z naszego kraju. Obrońca urodził się na Półwyspie Iberyjskim i zdecydował się reprezentować Hiszpanię.

