Wyjaśniła się przyszłość Mariusza Stępińskiego. Zaskakujący zwrot akcji [NASZ NEWS]

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Mariusz Stępiński

Ciężkie chwile polskiego napastnika

Mariusz Stępiński nie będzie miło wspominał pucharowego meczu z Legią Warszawa. Nie dość, że Omonia Nikozja gładko przegrała 0:3, to jeszcze Polak miał potem kłopoty. Za co? za odwagę i powiedzenie prawdy. W wywiadach dla goal.pl i TVP Sport Stępiński jasno potępił haniebne transparenty kibiców Omonii (o wyzwoleniu Warszawy przez Armię Czerwoną).

Słowa Polaka, choć z opóźnieniem, trafiły na Cypr i spowodowały burzę. Nagle z piłkarza z podstawowego składu Stępiński stał się rezerwowym, który przez kilka spotkań nie zagrał ani minuty! Trudno było uwierzyć, że te sprawy nie są połączone. Trudno też było wtedy przypuszczać, że polski napastnik będzie kontynuował karierę w tym klubie.

Powrotu do Polski (na razie) nie będzie

Nic więc dziwnego, że zaczęto wówczas łączyć Stępińskiego z transferem do innego klubu. Przez moment pojawiły się takie nazwy jak Lech Poznań, Motor Lublin, a zwłaszcza Widzew Łódź, z którym “Mario” jest emocjonalnie związany. Przez kilka tygodni jego sytuacja w klubie była niejasna. Nikt nie powiedział mu nigdy, że ma sobie szukać innego klubu, choć również inne cypryjskie drużyny zaczęły monitorować sytuację.



Potem jednak sytuacja w Omonii zaczęła się uspokajać. Stępiński zaczął grać coraz więcej, a ostatnio wygląda to już całkiem dobrze. W trzech meczach Polak strzelił dwa gole i zaliczył asystę. Z informacji goal.pl wynika, że w tym okienku nie będzie ani jego powrotu do Polski, ani transferu do innego klubu. Polak ma pomóc Omonii w decydującej części sezonu jaką jest faza play off. Mimo wspomnianego zakrętu Stępiński ma całkiem niezły bilans w klubie. Licząc wszystkie rozgrywki wystąpił 26 razy i strzelił 12 goli.