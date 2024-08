Paulo Dybala, wygląda na to, że wkrótce zmieni barwy klubowe. Zawodnik ma dołączyć do Al Qadsiah. Fichajes.net przekazał natomiast informacje na temat realnej transakcji.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala, pożegna się z Romą i trafi do Arabii Saudyjskiej

Paulo Dybala, kończy powoli swoją przygodę z AS Romą. Argentyński napastnik jest blisko kontynuowania kariery w Arabii Saudyjskiej. 30-latek w ostatnim czasie należał do kluczowych postaci Giallorossich. Tymczasem na temat możliwego transferu zawodnika do jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podaje, że Al Qadsiah jest gotowe przeznaczyć na transakcję z udziałem reprezentanta Argentyny mniej więcej 12 milionów euro. Dybala miałby jednocześnie podpisać kontrakt z Saudyjczykami, obowiązujący do 2027 roku. Rocznie piłkarz mógłby liczyć na zarobki w wysokości 15 milionów euro.

Jasne jest, że klub z Arabii Saudyjskiej postrzega Dybalę jako jednego z tych graczy, który ma nie tylko wpłynąć na poprawę jakości drużyny, ale tez wpłynąć na prestiż Al-Qadsiah w rozgrywkach. Ciekawe jest natomiast to, że w przypadku transferu nie ma pośpiechu, bo sesja transferowa w Arabii Saudyjskiej trwa aż do 6 października.

Gdyby transfer z udziałem Dybali doszedł do skutku, to grałby w jednym zespole między innymi z Pierrem-Emerickiem Aubameyangiem. 35-latek wzmocnił Al-Qadsiah tego lata za dziewięć milionów euro. Barwy saudyjskiej ekipy reprezentują też Nacho Fernandez czy Nahitan Nandez.

