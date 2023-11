IMAGO / PRiME Media Images / David Horn Na zdjęciu: Marc Guehi

Chelsea Londyn chce sprowadzić zimą nowego środkowego obrońcę

Mauricio Pochettino chciałby mieć stopera z doświadczeniem w Premier League

Marc Guehi ma być pierwszym wyborem w nadchodzącym okienku transferowym

Marc Guehi lekarstwem na problemy Chelsea

Mauricio Pochettino chciałby dostać w styczniu nowego obrońcę. Szkoleniowiec Chelsea według angielskich mediów poprosił zarząd “The Blues” o zawodnika z doświadczeniem w Premier League. Tym zawodnikiem ma być Marc Guehi, który występuję w Crystal Palace. Prośba Argentyńczyka nie za bardzo współgra z polityką transferową londyńskiego klubu. “Caughtoffside” poinformowało, że właściciel drużyny ze Stamford Bridge wolałby skupić się na sprowadzaniu piłkarzy młodych i perspektywicznych. Jednak biorąc pod uwagę obecną sytuację mogą przychylić się do prośby Pochettino, aby poprawić pozycję w ligowej tabeli.

Guehi łączony jest nie tylko z Chelsea. Wcześniej sugerowano, że może on dołączyć do Manchesteru United albo Tottenhamu. Reprezentant Anglii w tym sezonie zagrał w 14 meczach we wszystkich rozgrywkach. Jego kontrakt z “Orłami” obowiązuje do czerwca 2026 roku. Jest wyceniany na 35 milionów euro.