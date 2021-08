AS Roma szuka zawodnika, który zastąpiłby odchodzącego do Interu Edina Dzeko. Następcą Bośniaka ma zostać Tammy Abraham, który jest coraz bliżej przenosin do Serie A.

Tammy Abraham w nieodległe przyszłości może zmienić barwy klubowe

Anglik jest blisko przenosin do Serie A

23-latek ma dołączyć do Romy

Wychowanek opuszcza Chelsea

Gdy Chelsea prowadził Frank Lampard, Tammy Abraham grał regularnie. Sytuacja zmieniła się za kadencji Thomasa Tuchela. Anglik nie potrafił przekonać do siebie niemieckiego szkoleniowca, który wolał stawiać na innych zawodników. Najlepiej świadczą o tym liczby. 23-latek otrzymał tylko siedem szans na pokazanie swoich umiejętności. Nie wykorzystał ich, gdyż strzelił tylko jednego gola.

Abraham pragnie grać regularnie. Anglik ni ma na to szans w barwach The Blues. Zwłaszcza, że na Stamford Bridge wrócił Romelu Lukaku. Wobec tego 23-latek postanowił zmienić klub. Zainteresowanie jego pozyskaniem wyrażało kilka ekip z Premier League, ale na przeszkodzie stawały finansowe wymagania Chelsea. Abraham był chętny na transfer do Arsenalu. Temat ten jest już jednak nieaktualny, gdyż Anglik jest coraz bliżej przenosin do Serie A.

W Londynie przebywa dyrektor generalny Romy. Tiago Pinto osobiście przekonuje piłkarza do transferu i idzie mu to coraz lepiej. Zawodnik wyraża bowiem chęć zasilenia rzymskiej ekipy. Najprawdopodobniej byłby w niej pierwszym wyborem Jose Mourinho. Jeż wcześniej w kwestii transferu porozumiały się kluby. Roma zapłaci Chelsea 5 milionów euro za roczne wypożyczenie Abrahama. Następnie Anglik ma zostać wykupiony za 35/40 milionów euro.

