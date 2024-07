Wtedy De Bruyne podejmie decyzję. City czeka

Kevin De Bruyne do treningów z zespołem wróci 5 sierpnia. Wtedy Manchester City ma poznać jego decyzję w sprawie przyszłości. Na razie na ten temat wypowiedział się Pep Guardiola.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Kevin de Bruyne

De Bruyne zostanie w City? “Musi podjąć decyzję”

Manchester City rozpoczął już przygotowania do nowego sezonu, ale jeszcze nie wszyscy piłkarze wrócili do klubu. Z przedłużonego urlopu korzystają zawodnicy, którzy uczestniczyli w Euro 2024 i Copa America. Pep Guardiola jeszcze nie może skorzystać między innymi z Kevina De Bruyne, który wraz z Belgią dotarł do 1//8 finału Mistrzostw Europy.

Czy De Bruyne będzie kontynuował karierę na Etihad? 33-latek był łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej, ale temat tego transferu po pewnym czasie ucichł. Teraz Guardiola, cytowany przez portal City Xtra, skomentował sytuację swojego podopiecznego:

– Nie rozmawiałem z nim bezpośrednio, ale klub poinformował mnie, że nie otrzymał żadnej oferty. Więc aby ktokolwiek nas opuścił, musimy otrzymać ofertę za niego. Nie wiem, co się wydarzy, ale oczywiście chciałbym, żeby został. Jest zawodnikiem z najdłuższym stażem w City. Był tutaj zanim ja pojawiłem się na Etihad. Zdobył uznanie i może samodzielnie zdecydować o swojej przyszłości. To, co zrobił dla naszego klubu, jest ogromne, dlatego musi podjąć decyzję. W tej chwili mam informację, że zostanie.

Kontrakt Kevina De Bruyne z City jest ważny do 30 czerwca 2025 roku. Dla Obywateli to właściwie ostatnia szansa, by zarobić na belgijskim pomocniku. Oczywiście jeżeli ten w najbliższym czasie nie przedłuży umowy.