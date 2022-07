Pressfocus Na zdjęciu: Alessio Romagnoli

Alessio Romagnoli znalazł nowy klub. O zakontraktowaniu reprezentanta Włoch poinformowało we wtorek Lazio Rzym. 27-latek podpisał z nowym zespołem kontrakt do końca czerwca 2027 roku.

Wraz z końcem czerwca wygasł kontrakt Alessio Romagnoliego z AC Milanem

27-latek miał oferty z Anglii jednak chciał kontynuować karierę w Italii

We wtorek o pozyskaniu obrońcy poinformowało Lazio Rzym

Kluby z Premier League bez powodzenia kusiły Romagnoliego

Alessio Romagnoli nie był usatysfakcjonowany szczegółami oferty nowego kontraktu, którą otrzymał pod w zeszłym sezonie od AC Milanu. Rossoneri proponowali mu przedłużenie umowy ale z redukcją zarobków, na co nie chciał przystać kapitan zespołu. Wobec tego podjął on decyzję o odejściu z klubu wraz z końcem sezonu.

🏠 La tua casa ed il tuo primo amore.

💙 Ora siamo 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 insieme, Alessio! pic.twitter.com/A6861eGn0D — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 12, 2022

Od początku lipca Romagnoli pozostawał bez klubu, a oferty kontraktu złożyło mu kilka drużyn z Premier League. Ostatecznie obrońca zdecydował się dołączyć do Lazio Rzym, gdzie będzie zarabiał jednak dużo mniejsze pieniądze aniżeli w Milanie. Orły według mediów zaproponowały mu zarobki na poziomie 3,5 miliona euro netto za sezon, podczas gdy w Mediolanie inkasował on nawet 9 milionów euro.

W Milanie Romagnoli łącznie rozegrał 247 meczów. Zdobył w nich 10 bramek i zanotował trzy asysty. Piłkarz w poniedziałek udał się do Rzymu, gdzie przeszedł testy medyczne. Lazio we wtorek poinformowano oficjalnie o zakontraktowaniu go.

Czytaj również: Lazio blisko sprowadzenia zdolnego bramkarza