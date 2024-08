Wisła Kraków szuka wzmocnień defensywy. W mediach pojawił się temat powrotu Marcelo. Jarosław Królewski potwierdził, że próbował przekonać obrońcę do podpisania umowy.

Królewski próbował przekonać Marcelo

Wisła Kraków nie próżnuje w trakcie letniego okienka transferowego i sprowadziła już siedmiu nowych piłkarzy – Łukasza Zwolińskiego, Frederico Duarte, Tamasa Kissa, Giannisa Kiakosa, Rafała Mikulca, Wiktora Biedrzyckiego oraz Oliviera Sukiennickiego. Na tym nie koniec, bowiem lada moment kontrakt ma podpisać James Igbekeme, a Biała Gwiazda otwarcie rozgląda się za nowym środkowym defensorem.

Potrzeba wzmocnienia tej pozycji pojawiła się po badaniach Josepha Colleya, które wykazały bardzo poważny uraz i konieczność kilkumiesięcznej przerwy od gry. Uchodził on za najlepszego obrońcę Wisły, więc ta niezwłocznie ruszyła na rynek w poszukiwaniu jego zastępcy. “WP Sportowe Fakty” wyjawiło, że jednym z kandydatów jest Marcelo, który występował już w krakowskim klubie w latach 2010-2013. Teraz miałoby dojść do sentymentalnego powrotu, na co kibice reagowali z optymizmem. Od lipca Marcelo pozostaje bez zespołu po tym, jak rozstał się z australijskim Western Sydney.

W środowy wieczór prezes Jarosław Królewski potwierdził, że faktycznie istniał temat sprowadzenia Marcelo. Próbował przekonać go do ponownego związania się z Wisłą Kraków, lecz ten ma inne priorytety. Ten ruch na pewno nie dojdzie do skutku.

Nie udało się go namówić do powrotu – chce teraz spędzać więcej czasu z rodziną, której obiecał nieco oddechu. — Jaroslaw Krolewski (@jarokrolewski) August 14, 2024

W czwartek Wisła Kraków rozegra rewanżowy mecz ze Spartakiem Trnava w ramach 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Pierwsze spotkanie zakończyło się porażką Białej Gwiazdy 1-3.