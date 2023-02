Wirtz chce pewnego dnia trafić do FC Barcelony

PressFocus Na zdjęciu: Florian Wirtz

Spośród wielu talentów, które przebijają się przez zasieki Bundesligi, Florian Wirtz jest zawodnikiem, który wzbudza w ostatnim czasie największe zainteresowanie. 19-latek z Bayeru Leverkusen ma już jednak plan na swoją przyszłość i myśli o transferze do FC Barcelony.

Wirtz wraca do formy po kontuzji

Floirian Wirtz to wszechstronny ofensywny pomocnik, który był objawieniem Bayeru Leverkusen, chociaż poważna kontuzja kolana zatrzymała jego rozwój na jakiś czas. Od czasu powrotu do gry w tym sezonie, Wirtz rozegrał siedem meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobywając jedną bramkę i notując trzy asysty.

19-latek jest zawodnikiem, którego obserwują wszystkie największe europejskie kluby. Jednak według katalońskiego Sportu, Florian Wirtz chciałby trafić do FC Barcelony. Hiszpańscy dziennikarze przypominają jego wywiad sprzed kilku miesięcy i przekonują, że od tego momentu nic się nie zmieniło.

Wirtz przyznał się wcześniej, że jest fanem byłego kapitana Barcelony i legendy klubu Lionela Messiego. Obecnie mówi się, że nastolatek marzy, by pewnego dnia reprezentować Dumę Katalonii. – Zawsze chcę być najlepszy. Jako dziecko marzyłem o grze dla Barcelony. To się nie zmieniło, ale to może poczekać – powiedział Wirtz jakiś czas temu.

Sport dodaje, że Barcelona jest tego świadoma, ale nie może nic z tym zrobić, przynajmniej podczas nadchodzącego lata. Biorąc pod uwagę sytuację finansową klubu, jakikolwiek ruch w letnim okienku transferowym zakładający spore wydatki jest całkowicie wykluczony. A co za tym idzie, jakakolwiek operacja dla Wirtza, który ma kontrakt z Leverkusen do 2027 roku, jest uważana za niemożliwą w biurach na Camp Nou. Jednak blaugrana postrzega marzenie Wirtza jako szansę dla klubu na zatrudnienie go w przyszłości.

