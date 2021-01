Wolverhampton Wanderers poinformował w sobotę o sfinalizowaniu rozmów w sprawie transferu brazylijskiego napastnika Williana Jose. 29-letni piłkarz przenosi się na Molineux Stadium z hiszpańskiego Realu Sociedad.

Willian Jose początkowo będzie występował w klubie Premier League na zasadzie wypożyczenia do końca obecnego sezonu. W umowie między klubami znalazła się jednak opcja umożliwiająca Wolverhamptonowi wykupienie piłkarza po zakończeniu rozgrywek. Według medialnych doniesień kwota definitywnego transferu oscylować może w granicach 20-25 milionów euro.

Doświadczony napastnik piłkarzem Realu Sociedad był od lipca 2016 roku. Został wówczas wykupiony za sześć milionów euro z Deportivo Maldonado. Wcześniej z urugwajskiego klubu był regularnie wypożyczany do innych zespołów. Na tej zasadzie występował między innymi w rezerwach Realu Madryt, Realu Saragossa i UD Las Palmas.

Od czasu przenosin do San Sebastian rozegrał w baskijskim zespole 170 spotkań, zdobywając 62 bramki i dokładając do tego 16 asyst. W obecnym sezonie wystąpił w 13 ligowych meczach, trzy razy wpisując się na listę strzelców. Biorąc pod uwagę również pobyt w Las Palmas, w hiszpańskiej ekstraklasie rozgrał 174 mecze, strzelając 61 bramek. Do tego dołożył 49 występów i 11 goli na jej zapleczu.

Real Sociedad po odejściu jednego z czołowych zawodników swojej drużyny zdecydował się również sięgnąć po nowego napastnika. Do drużyny ma dołączyć Carlos Fernandez, którego od podpisania kontraktu dzielą już tylko testy medyczne.