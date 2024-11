Associated Press / Alamy Na zdjęciu: William Gomes

William Gomes przykuł uwagę angielskich gigantów

Zarówno Chelsea, jak i Arsenal słyną ze znakomitego skautingu. Co ciekawe, na radarach londyńskich gigantów znajduje się ten sam zawodnik – William Gomes. Zdaniem brytyjskiego portalu “CaughtOffside” Niebiescy oraz Kanonierzy bacznie monitorują sytuację 18-letniego skrzydłowego, który na co dzień występuje w lidze brazylijskiej. Utalentowany piłkarz niedawno awansował do pierwszego zespołu Sao Paulo, gdzie pokazuje się z dobrej strony.

Świetna forma młodzieżowego reprezentanta Brazylii oczywiście nie uchodzi uwadze europejskich gigantów, ze wspomnianymi Chelsea i Arsenalem na czele. Ekipy z Premier League szukają na rynku perspektywicznych zawodników, przed którymi stoi wielka przyszłość. W ten schemat, przynajmniej na papierze, idealnie wpisuje się właśnie William Gomes. Niewykluczone, że mierzący 171 centymetrów atakujący będzie kontynuował swoją karierę na Wyspach Brytyjskich.

Zdolny Brazylijczyk w barwach seniorskiej drużyny Sao Paulo rozegrał łącznie 15 meczów, w których 2 razy wpisał się na listę strzelców. Warto dodać, że w ostatnich latach z Kraju Kawy na Stary Kontynent wyjechały takie gwiazdy jak Endrick, Vinicius Junior, Rodrygo Goes (wszyscy Real Madryt) czy Gabriel Martinelli (Arsenal), a w połowie 2025 roku do Chelsea dołączy Estevao Willian. Kolejnym piłkarzem, który podbije Europę, może być bohater artykułu, czyli William Gomes.