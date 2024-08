Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Mateusz Wieteska

Mateusz Wieteska trafi do ligi greckiej?!

Mateusz Wieteska już kilka lat temu wyjechał z Legii Warszawa w poszukiwaniu szczęścia w piłce na zachodzie Europy. Były kapitan stołecznej ekipy trafił wówczas do Ligue 1, a konkretnie do ekipy Clermont Foot 63. W jej barwach rozegrał 37 spotkań, w których zdobył jednego gola i zanotował dwie asysty. Później przeniósł się do Serie A i drużyny Cagliari Calcio. W niej do tej pory wystąpił 23 razy i zanotował dwie asysty, ale przyznać trzeba, że poprzedni sezon nie był dla niego zbyt udany.

W tzw. międzyczasie Wieteska zdołał zadebiutować w reprezentacji Polski. Rozegrał w niej cztery mecze, ale przepadł na dłuższy czas właśnie m.in. ze względu na fakt słabej gry we Włoszech. Teraz jednak okazuje się, że może zamienić słoneczną Italię na piękną Grecję. Według informacji przekazanych przez serwis “sportal.gr”, PAOK Saloniki jest zainteresowany sprowadzeniem do siebie Polaka. 27-latek jest bardzo wysoko na liście życzeń czołowego zespołu ligi greckiej.

Wieteska obecnie wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na trzy miliony euro. Jego umowa z klubem z Sardynii wygasa jednak wraz z końcem czerwca 2027 roku, co oznacza, że Grecy musieliby za niego zapłacić. Jakiś czas temu w mediach pojawiły się także spekulacje na temat przenosin do Palermo na boiska Serie B.

