Wieteska był blisko opuszczenia Serie A. Miał grać z innym reprezentantem Polski

Mateusz Wieteska trwający sezon spędzi w barwach Cagliari. Jak podaje portal Meczyki.pl w ostatnich dniach okna transferowego upadł temat przeprowadzki do PAOK-u FC.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Wieteska

PAOK chciał Wieteskę, lecz transfer upadł w ostatnich dniach okienka

Mateusz Wieteska w trakcie letniego okna transferowego przykuł uwagę kilku klubów nie tylko na Półwyspie Apenińskim. Wiele wskazywało na to, że reprezentant Polski opuści Sardynię i będzie kontynuował karierę w innym zespole. Wśród drużyn, które były zainteresowane sprowadzeniem środkowego obrońcy, wymieniało się m.in. Udinese czy Palermo. Natomiast w ostatnich dniach sierpnia do gry o transfer wychowanka Legii Warszawa włączył się znany klub z Grecji.

Jak przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl Mateusz Wieteska znalazł się na radarze PAOK-u FC. Klub z północy Grecji był zainteresowany wypożyczeniem z opcją wykupu, lecz ostatecznie do transakcji nie doszło. Dziennikarz zaznacza, że problem leżał po stronie klubów. Zarówno Cagliari, jak i PAOK nie potrafili osiągnąć porozumienia.

Wieteska spędzi sezon 2024/2025 na Sardynii, gdzie wciąż będzie reprezentował barwy Cagliari. Włodarczyk sugeruje, że pozostanie reprezentanta Polski w klubie z Sardegna Arena może mieć związek z faktem, że zespół opuścił inny obrońca – Pantelis Hatzidiakos.

27-latek trafił do Włoch latem ubiegłego roku za 5 mln euro z francuskiego Clermont Foot. W poprzednim sezonie w barwach Gli Isolani rozegrał 21 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których dwukrotnie asystował przy bramkach kolegów. Z Cagliari jest związany kontraktem do czerwca 2027 roku.