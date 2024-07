Paris Saint-Germain wyrosło na faworyta w wyścigu o Joao Nevesa. Z utalentowanym Portugalczykiem skontaktował się Luis Enrique, który skutecznie przekonał go do transferu. Pozostaje jeszcze dogadać się z Benficą - donosi "O Jogo".

Enrique przekonał Nevesa do transferu

Joao Neves to kolejny wychowanek Benfiki, który za ogromne pieniądze opuści ligę portugalską. Do hitowego transferu z jego udziałem ma dojść już tego lata. 19-latek uchodzi za olbrzymi talent, więc nie dziwi, że ściągnął na siebie zainteresowanie najlepszych klubów w Europie. Do niedawna intensywnie zabiegał o niego Manchester United, lecz nieco odpuścił po dwóch odrzuconych ofertach. Na prowadzenie w wyścigu o reprezentanta Portugalii wysunęło się natomiast Paris Saint-Germain.

Po odejściu Kyliana Mbappe paryżanie poszukują nowych gwiazd, z którymi kibice będą mogli się identyfikować. Neves jest uważany za potencjalnie jednego z najlepszych pomocników na świecie. Trwają konkretne prace nad jego sprowadzeniem, w które włączył się także sam Luis Enrique. Hiszpan osobiście skontaktował się z Portugalczykiem, aby przekonać go do przeprowadzki na Parc des Princes. “O Jogo” donosi, że starania szkoleniowca przyniosły zamierzony efekt, bowiem Neves jest nastawiony na transfer do PSG i cierpliwie wyczekuje porozumienia między klubami.

Mistrzowie Francji starają się sprostać oczekiwaniom Benfiki. Nie będzie o to łatwo, bowiem Portugalczycy od samego początku negocjacji pozostają niewzruszeni, oczekując aktywowania klauzuli wykupu, która wynosi aż 130 milionów euro. Najnowsza oferta PSG opiewała natomiast na 70 milionach euro.

