Guler nie chce odchodzić na wypożyczenie?

Minionego lata Real Madryt wygrał niezwykle intensywną batalię o Ardę Gulera. Nastoletni pomocnik stał się celem transferowym czołowych europejskich ekip, w tym także między innymi Barcelony. Najkonkretniejsi okazali się Królewscy, którzy wykupili go z Fenerbahce za kwotę 20 milionów euro.

Po 19-latku oczekuje się bardzo wiele, natomiast jego debiutancki sezon na Santiago Bernabeu nie należy od udanych. Jego debiut został znacząco opóźniony przez problemy zdrowotne, a po ich wyleczeniu ma kłopot z zapracowaniem na zaufanie Carlo Ancelottiego. We wszystkich rozgrywkach wystąpił siedem razy, przebywając na boisku przez niespełna 100 minut. Uzbierał w tym czasie jednego gola.

W przyszłym sezonie Guler wcale nie musi mieć łatwiej o grę, bowiem do Realu najprawdopodobniej dołączy Kylian Mbappe, który zajmie jedno z miejsc w ofensywie. Aby nie zahamować rozwoju utalentowanego piłkarza, Królewscy rozważają wypożyczenie go do innego zespołu. Nie byłoby to problemem, bowiem Turek cieszy się zainteresowaniem między innymi Sevilli, Realu Sociedad, Milanu czy Tottenhamu.

Choć pierwotnie wydawało się, że kwestia wypożyczenia jest przesądzona, zupełnie inne stanowisko przedstawiło “Estadio Deportivo”. Guler miał bowiem zmienić swoją decyzję. Pragnie walczyć o miejsce w składzie i względy Ancelottiego, dlatego odrzuci propozycje wypożyczenia do innej ekipy.

