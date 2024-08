Rayan Cherki w tym okienku niemal na pewno zmieni klubowe barwy. Rozchwytywany pomocnik ma oferty z wielu zespołów, w tym z Premier League. Jednak jak twierdzi L’Équipe, 21-latek chce trafić do PSG.

Cherki liczy na transfer do PSG

W pewnym momencie wydawało się, że Rayan Cherki zamieni Olympique Lyon na Borussię Dortmund. Jednak rozmowy z niemieckim klubem nie weszły w etap finalizacji i 21-latek nie trafi do Bundesligi. Ale temat transferu wicemistrza olimpijskiego nie upadł i wszystko wskazuje na to, że w sezonie 2024/25 będzie on reprezentował barwy innej drużyny.

Poważne zainteresowanie Francuzem wyrażają Crystal Palace i Fulham. Ekipy z Premier League bez wątpienia są w stanie spełnić wymagania finansowe zawodnika i jego obecnego pracodawcy. Mimo konkretnych propozycji płynących z Anglii, Cherki nie jest przekonany do tego kierunku. L’Équipe ujawnia, że ofensywny pomocnik chce pozostać w Ligue 1.

Wychowanek Lyonu czeka na propozycję Paris Saint-Germain. Francuski gigant nie wyklucza pozyskania Cherkiego, ale na razie brakuje informacji dotyczących tego ruchu. L’Équipe uważa, że przeprowadzka 21-latka do Paryża “jest możliwa”. Na razie wiemy tylko tyle, że piłkarz nie znalazł się w kadrze OL na niedzielny mecz z Rennes.