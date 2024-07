Wielki klub z Hiszpanii chce Kiwiora. Arsenal zareagował na ofertę

Dziurek - Sport / Alam Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior na liście życzeń Sevilli

W ostatnich tygodniach Jakub Kiwior był łączony różnymi klubami. Do tej pory mówiło się o potencjalnych przenosinach Polaka do Włoch. Konkretne zainteresowanie ponoć wyrażały takie marki jak: Juventus, Milan, Inter i Bologna.

Kiwior nie spełnił oczekiwań Mikela Artety i prawdopodobnie wkrótce opuści Arsenal. Świadczy o tym przede wszystkim fakt, że Arsenal intensywnie stara się o transfer Riccardo Calafioriego z Bologni. Włoski obrońca stanie się kolejnym rywalem do gry na środku obrony, co jeszcze bardziej utrudniłoby Polakowi regularne występy.

Włoski kierunek wydaje się realny ze względu na doświadczenie Kiwiora, który przecież występował w Spezii. Jednak kibicowski serwis Vamos Mi Sevilla sugeruje, że reprezentant Polski może trafić do Hiszpanii.

Sevilla poszukuje wzmocnień, aby wrócić do czołówki La Liga. Klub doszedł do porozumienia w sprawie wypożyczenia Sambiego Lokongi z Arsenalu i teraz chce wykorzystać trwające rozmowy do kolejnego transferu. Ponoć władze Sevillistas złożyły już ofertę za Kiwiora, ale Kanonierzy domagają się co najmniej 30 milionów euro.

W grę może wchodzić także wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Takie rozwiązanie pozwoliłoby Sevilli na odłożenie płatności w czasie i zebranie funduszy.

