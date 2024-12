PressFocus Na zdjęciu: Marcin Dymkowski

Jeden z trenerów Śląska nie pojechał na mecz

Śląsk Wrocław jest w dramatycznym położeniu. Z klubu, który jeszcze nieco ponad pół roku temu sięgał po wicemistrzostwo Polski, dziś pozostało bardzo niewiele. Wyniki sportowe są bardzo, ale to bardzo słabe i wiele wskazuje na to, że wydostanie się ze strefy spadkowej może okazać się misją wręcz heroiczną. Wrocławianie na tym etapie sezonu mają już bowiem siedem punktów straty do bezpiecznego miejsca.

Poza tym także coraz gorzej dzieje się poza boiskiem. Jakiś czas temu nowy dyrektor sportowy na otwarcie pracy w nowym miejscu chciał wytoczyć proces jednemu z będących blisko klubu dziennikarzy, a teraz media obiegła informacja o tym, że Marcin Dymkowski, a więc de facto trener Śląska Wrocław (Michał Hetel nie ma bowiem licencji odpowiedniej do pracy w PKO Ekstraklasie) nie pojechał z zespołem na mecz z Lechią Gdańsk. Informacje te przekazał Robert Skrzyński z Radia Wrocław, oraz komentator Canal+ Sport.

Kilka dni temu ten szkoleniowiec na konferencji prasowej po meczu Pucharu Polski w gorzkich słowach – choć nie bezpośrednio – wypowiedział się o pracy sztabu szkoleniowego Śląska. Z kolei na konferencji przed meczem z Lechią, trener Hetel odniósł się do sprawy.

– Nie chcę trenerowi Dymkowskiemu czegoś wsadzać w usta. Mamy inne zdania. Miało z nich powstać coś dobrego. Rozmawiamy, ale później na konferencji trener mówi to, co uważa. Sytuacja nie jest łatwa – powiedział szkoleniowiec cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Według najnowszych informacji przekazanych przez “Sport.pl”, Marcin Dymkowski w czwartek zrezygnował z pracy w Śląsku Wrocław.

