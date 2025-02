Imad Rondić odchodzi z Widzewa Łódź. Transfer do FC Koeln jest już przesądzony. Tomasz Włodarczyk informuje, ile polski klub zarobi na sprzedaży najlepszego strzelca.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Imad Rondić

Rondić odchodzi. Widzew zarobi duże pieniądze

Imad Rondić jesienią był jednym z najlepszych piłkarzy w Ekstraklasie. Dla Widzewa Łódź strzelił dziewięć bramek, dokładając również dwie asysty. Podczas zimowego okienka interesował się nim Raków Częstochowa, lecz łodzianie zdawali się być pewni, że napastnik pozostanie w drużynie przynajmniej do końca sezonu. Wówczas pojawiła się opcja przeprowadzki do Niemiec, która okazała się dla samego zawodnika niezwykle kusząca. FC Koeln dogadało się na temat warunków współpracy, a później przystąpiło do negocjacji z Widzewem. Dziennikarz Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl twierdzi, że odejście jest przesądzone.

Rondić w niedzielę przejdzie testy medyczne, po czym transfer stanie się faktem. Na sprzedaży gwiazdora Widzew ma zarobić około 1,5 mln euro. Dodatkowo, uzgodnił 10 procent od kwoty kolejnego transferu. 25-latek ma przed sobą walkę o awans do Bundesligi.

Widzew wynegocjował bardzo dobre pieniądze. Rondić to najdrożej sprzedany piłkarz tej zimy w Ekstraklasie. Sprowadzenie jego następcy zdaje się być nieuniknione, jeśli łodzianie nie planują walczyć do samego końca o ligowy byt.

Do Łodzi Rondić trafił w lipcu 2023 roku. W poprzednim sezonie był głównie rezerwowym, zaś w ostatnich miesiącach Daniel Myśliwiec uczynił go następcą Jordiego Sancheza.