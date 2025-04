Widzew szuka nowego lidera do ataku. To byłby hit Ekstraklasy!

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Mariusz Stępiński na celowniku Widzewa Łódź

Widzew Łódź w tej kampanii już raczej nie będzie korzystać z usług Saida Hamulicia, co dał do zrozumienia trener Zeljko Sopić w jednym z wywiadów przed kamerą CANAL+ Sport. Jednocześnie władze klubu mogą być myślami przy pozyskaniu nowego napastnika latem. Jednym z kandydatów jest Mariusz Stępiński. Na temat doświadczonego gracza głos zabrał Robert Dobrzycki w audycji “Przegląd Ligowy” na kanale Onet Przeglądu Sportowego.

– To jest widzewiak, więc na pewno jest szansa, aby trafił do Widzewa. Czy są jakieś działania w tym kierunku? To praca dyrektora sportowego i nie chce się w nią mieszać. W każdym razie Mariusz Stępiński na pewno ma w sercu Widzew – mówił współwłaściciel klubu z Łodzi w rozmowie z Łukaszem Olkowiczem i Radosławem Majdanem.

29-letni środkowy napastnik aktualnie broni barw Omonii Nikozja, z którą ma kontrakt ważny do końca maja przyszłego roku. Stępiński trafił do tego klubu w styczniu minionego roku z Arisu Limassol.

W tym sezonie czterokrotny reprezentant Polski rozegrał jak na razie 35 meczów. Zdobył w nich 16 bramek i zaliczył też jedną asystę. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast na poziomie 1,4 miliona euro. Mając na względzie to, że według Meczyków klub z Łodzi ma w trakcie letniej sesji transferowej przeznaczyć na wzmocnienia cztery miliony euro, to taki ruch byłby na pewno w zasięgu przedstawiciela PKO BP Ekstraklasy.

