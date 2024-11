fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Mateusz Żyro na celowniku Legii Warszawa

Legia Warszawa ostatnio jest zdecydowanie na fali wznoszącej. W niedzielny wieczór w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy stołeczna ekipa zaliczyła kolejno zwycięstwo, pozostawiając w pokonanym polu Widzew Łódź (2:1). Tymczasem ciekawe informacje transferowe na temat planów transferowych 15-krotnych mistrzów Polski przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

Znany insider przekonuje, że Legia zainteresowała się Mateuszem Żyro, występującym aktualnie w ekipie Daniela Myśliwca. 26-latek to wychowanek stołecznego klubu, który rozstał się z w sierpniu 2020 roku. Najpierw trafił do Stali Mielec, a następnie do Widzewa, gdzie stał się prawdziwym liderem defensywy.

Aktualny kontrakt piłkarza wygasa z końcem czerwca, co sprawia, że szukająca wzmocnień obronie Legia może spróbować odzyskać zawodnika. Tym bardziej że niebawem może pojawić się potrzeba zastąpienia doświadczonego Artura Jędrzejczyka.

Żyro jak na razie ma na swoim koncie już 135. występów w PKO BP Ekstraklasie. Tymczasem w trakcie trwającej kampanii zawodnik rozegrał jak na razie 14 meczów, licząc wszystkie rozgrywek. Zdobył w nich bramkę i raz został ukarany żółtą kartką. W pierwszym zespole Legii w przeszłości Żyro miał okazję rozegrać sześć spotkań.

Stołeczny zespół ma przed sobą trudny tydzień. Legia już w czwartek w Lidze Konferencji zmierzy się z Dinamo Mińsk. Z kolei kilka dni później w szlagierze ligowym Wojskowi zagrają z Lechem Poznań w roli gościa.

