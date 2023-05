PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik przebywa w Juventusie na wypożyczeniu z Marsylii

Klub ma opcję wykupu Polaka za 7 milionów euro + bonusy

Wszystko wskazuje na to, że Stara Dama nie zdecyduje się na ten ruch

Juventus nie wykupi Milika? Coraz większe wątpliwości

Arkadiusz Milik jest wypożyczony do Juventusu z francuskiego Olympique Marsylia. Polak wystąpił w tym sezonie w 40 meczach, zdobył w nich 9 bramek i zaliczył asystę. Wydaje się, że jest to za mało, aby pozostać w szeregach Bianconerich.

Według doniesień Corriere dello Sport Arkadiusz Milik nie zostanie w Juventusie. Klub nie skorzysta z opcji wykupu za 7 milionów euro z bonusami. Polak wróci do Marsylii i tam będzie decydował o swojej przyszłości. Spore zainteresowanie polskim napastnikiem wyraża Lazio, gdzie szkoleniowcem jest Maurizio Sarri. To ten trener ściągnął Milika do Napoli.

Według plotek Milikiem interesuje się również kilka innych klubów. Wśród nich są m.in. Burnley, Eintracht i Newcastle.

Juventus najprawdopodobniej nie wykupi Arka Milika z OM. [Corriere dello Sport] — JuvePoland (@JuvePoland) May 31, 2023

